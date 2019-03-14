شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الاحتجاز التعسفى والتعذيب والاختفاء القسرى لا وجود لهم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، بكفاءة أعضاء الوفد الحقوقى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ونجاحهم فى إفشال مخططات الجماعة الإرهابية.

وقال حسب الله، فى بيان له اليوم، إن الوفد المصرى كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية ووجها القبيح والأكاذيب والسموم التى تبثها ضد مصر وشعبها، مؤكدا أن جميع أعضاء الوفد نجحوا فى توصيل رسالة عاجلة وواضحة وبشكل قوى وقاطع للعالم أجمع حول توضيح حقيقة الدول الراعية للإرهاب، وأنه لابد أن يكون هناك موقف حيال هذه الدول.

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وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رفضه وبشكل قاطع لبعض الإدعاءات والمزاعم المرسلة فى بيانات بعض الدول الأوروبية والتى استندت إلى تقارير غير مهنية افتقدت قدرا كبيرا من المصداقية، وأن ما تم الإدعاء به فيما يسمى بالاحتجاز التعسفى أو التعذيب أو الاختفاء القسرى أمور ليست لها أى وجود فى مصر ولا يحدث تطبيق لأى عقوبة سواء بالإعدام أو ما دون ذلك إلا من خلال تطبيق القانون المصرى وفى ظل قضاء عادل مستقل، ولا يحتجز أى شخص إلا لانتهاك القانون أو ارتكاب جريمة، معربا عن ثقته الكاملة فى عزم وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفى القيادة السياسية التي قدمت ومازالت تقدم العديد من الجهود من أجل تحسين مناخ حقوق الإنسان فى مصر ويأتى على رأسها الحق في العيش الكريم الصحى الآمن فى ظل كفالة الحرية للجميع بما يتطابق مع القانون والقيم المصرية.