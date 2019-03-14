شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يصل إلى القرية الذكية ويلتقى وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى القرية الذكية، في إطار أولي زيارات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد بدوي كل من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلى مستشاري اللجنة.

ومن المتوقع - أن يستهل الوفد البرلمانى زيارته إلى القرية الذكية اليوم الخميس، بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة القضايا والملفات الهامة فى القطاع والتشريعات المزمع مناقشتها فى هذا الشأن.

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وتشهد الزيارة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة ومنها الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون، بالإضافة إلى شركة أورانج.

وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للإطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.