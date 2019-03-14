شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يقدم شرحا تفصيليا لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، أن صناعات تجميع السيارات والبتروكيماويات، والانشاءات وتصنيع المواد الغذائية من الصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال كلمته بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البنية التحتية فيما يتعلق بالمياه بحلول عام 2030 مستهدف 130 ألف متر مكعب فى اليوم .

وأضاف أن الغاز الطبيعى بالمنطقة يتم بالتعاقد المباشر مع شركة سيتى جاس، موضحا أنه بصدد تأسيس شركة مرافق بالمنطقة لتلبية احتياجات المنطقة .

أوضح أن مخطط الانتهاء من توسعة الحوض الثالث لميناء السخنة فى أبريل 2019 بجانب الانتهاء أيضا من أعمال رفع كفاءة برج الإرشاد بميناء السخنة .