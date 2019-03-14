مسؤول عراقي: إغلاق 172 مصفاة غير قانونية في شمال البلاد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عدي عواد، عن "إغلاق 172 مصفاة غير قانونية في شمال العراق"، مشيراً إلى أن "أهم واجبات النائب المراقبة وكشف الفساد في كل مفاصل الدولة، وكما عاهدنا بفضح الفاسدين وتقديمهم للعدالة، فكانت أولى جولاتنا إغلاق 172 مصفاة غير قانونية، وكانت هذه المصافي تنتج منتوجات غير مطابقة للمواصفات العراقية".
وأضاف أن "إغلاق 172 مصفاة "غير قانونية" في الشمال يعد الخطوة الأولى لانتصاراتنا على الفساد والمفسدين، بعد فضحنا لملفات سرقة نفط الشمال"، لافتا إلى أن "تلك المصافي كانت من ضمن صفقات فساد شركتي كار وقيوان، التي كشفنا ملفات فسادها".
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