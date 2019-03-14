العميد سلامي: الطائرات المسيرة دمرت اهدافها بدقة في المناورات

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي أن "جمیع الطائرات المسيرة المشاركة بمناورات "إلى بيت المقدس 1"في الخليج الفارسي، اصابت اهدافها بدقة"، موضحاً أنه "بالرغم من الامنيات الواهية والشيطانية الاميركية ومناوئي الشعب الايراني، شهدنا تحليق عشرات الطائرات القتالية الحديثة والمتطورة من طراز RQ170 المصنعة محليا، بجانب الطائرات المسيرة القتالية الهجومية ألاخرى وذلك في اطار مناورات ضخمة وعملياتية هجومية فريدة".

ولفت إلى أن "القوة الجو فضائية للحرس الثوري وبإذن الله تتفاخر بانها في الخط الامامي وبطليعة انتاج الطائرات المسيرة المتطورة والعصرية وبخصائص ايرانية ومحلية كاملة في ظل ظروف الحظر المفروض"، مبيناً أن "الطائرات المشاركة بهذه المناورات، اصابة اهدافها بدقة عالية، حيث تعد هذه الطائرات ظاهرة حديثة بمجال الاقتدار الدفاعي والصناعة العسكرية الايرانية، ولاول مرة تظهر بمناورات متزامنة وهجومية بمنطقة الخليج الفارسي".