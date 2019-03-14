الأركان الروسية: الإرهاب الدولي ونشاط واشنطن الصاروخي تحدّ لروسيا وحلفائها

اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، واشنطن بـ"تقويض الاتفاقات الصاروخية"، معتبرا أن "الإرهاب الدولي وانسحاب واشنطن من المعاهدات، يمثلان تحديا لأمن الرابطة المستقلة"، مشيراً إلى أنه "تدل أحداث الفترة الأخيرة، على أن الولايات المتحدة باشرت معتمدة على الناتو في تفكيك الاتفاقات الصاروخية النووية. بؤر التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي لا تظهر في مختلف بقاع الأرض بمعزل عن محرض خارجي".

وشدد على أن "الإرهاب الدولي المدعوم من رعاة يقفون في الظل، لا يزال يشكل تهديدا عالميا للسلام"، مشيراً إلى أنه "في ظل هذه الظروف، أصبحت التحديات التي تواجه سيادة بلدان رابطة الدول المستقلة وأمنها حقيقية قائمة، وصارت أكثر تنوعا".