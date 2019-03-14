سفير روسيا بعمان: أميركا تهدد الأردن بسبب رغبة الأخيرة المشاركة بإعمار سوريا

كشف السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديساتنيكوف عن "نوايا الأردن الإيجابية للمشاركة بمشاريع إعادة إعمار سوريا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية وجهت تهديدات مباشرة للأردن بخصوص نواياها وسعيها المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا".

ولفت إلى "أننا ما نعرفه أن الأردن دولة لديها الفرص وترغب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن هناك عقبات تصطدم بها عمان وأبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية التي توجه تهديدات للشركات الأردنية ورجال الأعمال بالعقوبات في حال عودتهم إلى سوريا"، مؤكداً أن "الأردن ستتغلب في أخر المطاف على كل العقبات والتهديدات الأميركية وسيكون شريكا في إعادة إعمار سوريا وكما سيكون له مساهمة كبيرة في عملية الإعمار بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات".