النشرة: العثور على قطع أثرية بزملكا بريف دمشق كان قد سرقها المسلحون

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "الجهات المختصة عثرت على مجموعة من القطع الأثرية المسروقة في بلدة زملكا ومدينة دوما بريف دمشق تشمل 10 قطع حجرية تم ضبطها في دوما معظمها من البازلت كانت قد سرقتها الجماعات المسلحة من المواقع الأثرية والقطع ذات قيمة تاريخية كبيرة، اما في زملكا تم ضبط في قبو أحد المنازل قيد الإنشاء قطعتين أثريتين موضوعتين بطريقة مموهة كانت قد سرقت من أحد المواقع الأثرية وأحضرها المسلحون إلى دوما تمهيدا لبيعهما وتهريبهما إلى خارج البلاد وهي عبارة عن منحوتات من حجر البازلت تمثل آلهة وسواكف حجرية عليها منحوتات بارزة وتيجان من الأعمدة تعود في معظمها إلى الفترة الرومانية في القرن الثاني الميلادي ويعود مصدر هذه القطع لتنقيبات غير شرعية قامت بها المجموعات الإرهابية أثناء انتشارها في الغوطة الشرقية وهي على الأغلب من بلدة حران العواميد".

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