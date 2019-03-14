اللبناني انطوان عطالله قدم استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي في كيبيك

قدم رئيس الحزب الليبرالي في كيبيك - كندا اللبناني الأصل انطوان عطالله استقالته من رئاسة الحزب حفاظا على وحدته وتماسكه. وشكر رئيس الحزب المنتدب بيار اركان، عطالله على خدماته المهمة خلال مزاولته مهامه من العام 2017 حتى اليوم، على الرغم من تعرضه للعديد من الانتقادات من المحازبين ونواب الكتلة الليبرالية لتفرده بالقرارات.

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