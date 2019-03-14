مقرا التنسيق الروسي والسوري: لعدم تسييس عملية جمع التبرعات لسوريا

أعرب مقري التنسيق الروسي والسوري في بيان مشترك عن "أملهما في عدم تسييس عملية جمع التبرعات لسوريا، وتوجيه هذه الأموال لإرساء السلم وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا".

وبصدد المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة المنعقد في بروكسل لدعم سوريا، انتقد المقرين "عدم دعوة الحكومة السورية لحضور هذا المؤتمر"، مؤكدان "حاجة دمشق للمساعدة المالية الدولية، واستعدادها للعمل بشفافية تامة في إنفاق هذه الأموال".