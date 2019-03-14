6 قتلى في انفجار أنبوب غاز جنوبي إيران

قتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار لخطوط الأنابيب التي تربط شبكة الغاز من مدينة ماهشهر بمدينة الأهواز في جنوب غرب إيران. أفادت وكالة أنباء ”إيرنا“ الحكومية أن "انفجار أنبوب للغاز تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح في جنوب غرب البلاد". ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة الأهواز، جمال عالمي، أن ”الإحصائيات الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطرة“، لافتًا إلى احتراق 4 سيارات نتيجة الحريق".

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