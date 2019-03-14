جاويش أوغلو: للعمل للوصول الى انتخابات ديمقراطية في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو "اننا لا نستطيع ان نحمل مسؤولية النازحين وحدنا كدول مضيفة"، مشيراً الى أنه "حتى الآن أكثر من 400 الف مولود سوري ولدوا في تركيا منذ بدء الازمة".

وفي كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، أوضح جاويش أوغلو ان "مقارنة بالاحتياجات، مساهمة المجتمع الدولي صغيرة، والوضع يدعو الى مساعدة النازحين وعلينا جميعا ان نطبق خريطة لتأمين مستقبل أفضل لهؤلاء النازحين".

وأشار الى أنه "يجب ان نعمل إعادة تمركز وليس فقط تقديم المساعدات المالية"، مؤكداً "اننا ندعم وندعو الى العودة الآمنة للسوريين الى بلادهم، ولكن هذه العملية يجب ان تحصل مع ضمانات".

ولفت الى أنه "تحررت المنطقة في الجزء الشمالي من سوريا جراء العمليات العسكرية التركية"، مشيراً الى أنه "بينما ما زلنا ننوي تحقيق الافضل لم يصلنا الا ملياري يورو، ولا يوجد حل آخر غير التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة النازحين"، مشدداً على "ضرورة التعاون مع الاردن ولبنان ونحن ما زلنا الباب الأساسي للعبور الى سوريا ونحن نؤمن المساعدات الانسانية في المناطق الشمالية عبر عمليات من المجتمع المدني".

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وأكد جاويش أوغلو أنه "بينما نقابع في عملنا لمواجهة الاحتياجات السورية لا حل غير الحل الدائم للأزمة"، مشدداً على ضرورة وضع حد للأزمة التي استمرت 8 سنوات".

وأشار الى أنه "تستمر تركيا بالمساهمة في عملية الحل السلمي ومؤتمر أستانة ومتابعة مؤتمر جنيف"، لافتاً الى "ضرورة العمل للوصول الى انتخابات ديمقراطية".

وشدد على "أننا نسعى الى سوريا ديمقراطية حرة تحافظ على سيادتها ووحدة شعبها ونحن مستعدون للتعاون".