النشرة: تعرض دورية للجيش من فوج المجوقل لاطلاق نار من قبل مجهولين ببلدة القصر الحدودية

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "دورية للجيش اللبناني من فوج المجوقل تعرضت في محلة دالك في بلدة القصر الحدودية لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية في الهواء دون إصابة احد من قبل مجهولين على خلفية احتمال تنفيذ الدورية لمداهمة"، مشيراً إلى أن "الدورية غادرت المكان".

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