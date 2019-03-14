صحناوي: تحرير الارض سوف يليه حكماً تحرر الشعب من قيود الفساد

أشار النائب نقولا صحناوي في الذكرى الرابع عشر من آذار 1989 إلى انه ""منذ ثلاثين عاماً اطلق العماد عون نداء التحرير و منذ ذلك اليوم المجيد تغيّر مجرى التاريخ في لبنان. كنّا و مازلنا و سنبقى على العهد يا عماد لتحقيق الوعد بعد الوعد. تحرير الارض سوف يليه حكماً تحرر الشعب من قيود الفساد."

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