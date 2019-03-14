أكّد وزير المال كميل أبو سليمان، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى 14 آذار، "أنّنا سنبقى نعمل وفق مبادئ 14 آذار الّتي أظهرت أنّه عندما يتّحد اللبنانيون السياديون، يمكنهم إنجاز المستحيل... المجد والخلود لأرواح جميع شهدائنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: سنبقى نعمل وفق مبادئ 14 آذار وعندما يتحد اللبنانيون ينجزون المستحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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