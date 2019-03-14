لجنة الأشغال بحثت في موضوع الأملاك البحرية

عقدت لجنة الاشغال جلسة بحضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس وبحثت بموضوع الأملاك البحرية.
واعلن رئيس اللجنة النائب نزيه نجم أننا "كمجلس نيابي مددنا 6 اشهر ليتم تقديم الملفات لكل من هو مخالف قبل العام 1994 ومن لا يتقدم خلال 6 اشهر ستصبح مخالفته 3 اضعاف".
ولفت نجم الى ان "فنيانوس تقدم بدراسة حول هذا الموضوع وسنحولها كاقتراح قانون لنعود وندرسها في لجنة الاشغال".
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