اخبار العالم

جريصاتي شارك في افتتاح الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في العاصمة الكينية نيروبي التي وصلها فجر اليوم في افتتاح الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة التي تنعقد تحت شعار " حلول مبتكرة للتحديات البيئية ومن أجل الاستهلاك والانتاج المستدامين".

وعلى هامش الجمعية كان لقاء مجاملة بين وزير البيئة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمّ في خلاله التعارف والتأكيد على اهمية التعاون في سبيل حماية البيئة ، كما كانت للوزير جريصاتي لقاءات مع عدد من مسؤولي الامم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني بحضور مستشاره شاكر نون.

وستناقش الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة جدول الاعمال البيئي العالمي وتعزيز فرص النجاح في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجدول أعمال عام 2030، ومن المتوقع أن تتخذ قرارات تتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي، والحد من النفايات الغذائية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يحارب تغيّر المناخ، ويقلّل من استخدام الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي شارك في افتتاح الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى