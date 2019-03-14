جريصاتي شارك في افتتاح الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة

شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في العاصمة الكينية نيروبي التي وصلها فجر اليوم في افتتاح الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة التي تنعقد تحت شعار " حلول مبتكرة للتحديات البيئية ومن أجل الاستهلاك والانتاج المستدامين".

وعلى هامش الجمعية كان لقاء مجاملة بين وزير البيئة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمّ في خلاله التعارف والتأكيد على اهمية التعاون في سبيل حماية البيئة ، كما كانت للوزير جريصاتي لقاءات مع عدد من مسؤولي الامم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني بحضور مستشاره شاكر نون.

وستناقش الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة جدول الاعمال البيئي العالمي وتعزيز فرص النجاح في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجدول أعمال عام 2030، ومن المتوقع أن تتخذ قرارات تتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي، والحد من النفايات الغذائية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يحارب تغيّر المناخ، ويقلّل من استخدام الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي.