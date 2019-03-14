النشرة: توقيف امرأة بعد اعترافها بسرقة منزل بحي الجلاحية ببلدة الخيام

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "توقيف المدعوة ف.ف البالغة من العمر 37 عاما نتيجة اعترافها بسرقة منزلالمدعوة ر.ع في حي الجلاحية في بلدة الخيام وتم ضبط المسروقات وسلمت الى فصيلة الخيام لمتابعة التحقيق".

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