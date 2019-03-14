نقابة موظّفي الخليوي: قلقون من الخصخصة ونؤدي مهامنا بالكامل

لفتت نقابة موظّفي الخليوي، بعد عقد مجلس نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان اجتماعا" استثنائيا" ، تباحثت خلاله بما تم تداوله في اجتماع لجنة المال والموازنة والاعلام حول " وجود عدد كبير من الموظفين في شركتي الخلوي تاتش والفا يتقاضون رواتبهم ولا يعملون ... " وانعكاساته على الموظفين وادائهم والبلبلة التي احدتثها هذه البيانات والتصاريح الصحفية والاعلامية لدى الرأي العام اللبناني ، لذلك يهم النقابة ان تؤكد التالي :

وشدّدت على ان جميع الموظفين في شركتي الخليوي يؤدون مهامهم الوظيفية بشكل يومي وكثيرون منهم يضطرون للعمل ساعات إضافية لتأمين استمرارية الخدمات التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين لبناني مما يرتب عليهم مسؤولية وطنية كبرى . مشيرة الى ان جميع موظفي تاتش والفا يخضعون ، بشكل فصلي او نصف سنوي اقله ، لتقييم الكفاءة والاداء داخل الشركتين حسب المعايير العالمية ، فضلا عن ان جميع الموظفين موجودين على لوائح العمل لدى الشركتين وهم خاضعون لنظام مراقبة الحضور الالي والمتابعة الادارية اليومية في حين أثبت قطاع الخليوي والعاملين فيه جدارتهم واحترافيتهم حيث أعادوا قطاع الموبايل إلى الخارطة الإقليمية والعالمية (بعكس باقي القطاعات) وحيث وصلنا إلى ترتيب 28 عالميا و3 عربيا في حين أن باقي القطاعات تتذيل أدنى التصنيفات العالمية.

وتمنت النقابة ان يؤخذ بالاعتبار ان موظفي الشركتين ، الذين يفوق عددهم الالفي موظف ، قلقين على مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال صرفهم بشكل مباشراو مبطّن تبعا لما تقدم ، ويطالبون بضمانات بديمومة عملهم من قبل الشركات الخاصة التي ستوقع عقود شراكة لمشاريع القطاع الخليوي ، مع المحافظة على جميع المكتسبات والحقوق ووفقا لنفس شروط العمل وخاصة الالتزام ببنود عقد العمل الجماعي وتعديلاته وان يدرج ذلك صراحة في دفتر الشروط . وتوجهت النقابة، وبصفتها الممثل الوحيد والقانوني للموظفين ، الى وزارةالاتصالات والى معالي وزير الاتصالات بشكل خاص للمبادرة وعقد لقاءات تشاورية بين النقابة ووزارة الاتصالات لانجاز واقرار دراسة عقد العمل الجماعي وتعديلاته ، والتدخل للتعاون ولتبديد القلق لدى الموظفين متمنية عليه وضع الاليات والضوابط التي ترعى هذا الموضوع نظرا للبعد الانساني والاجتماعي وذلك حفاظا على حقوق الموظفين لتفادي صرف الموظفين تعسفيا بشكل مبطن وغير مباشر بحجة الخصخصة .

وختمت النقابة بانها ستتابع هذا الموضوع عن كثب مع جميع المعنيين بملف الخصخصة (من قطاعات وجهات رسمية ونيابية ) وهي سوف تبذل كل جهدها للمحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وديمومة عملهم ولن تقف مكتوفة الايدي امام اي محاولة لضرب هذه الحقوق او التفريط بالمكتسبات.