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جبري دعا الى التصدي لملاحقة الصحافيين من خارج قانون المطبوعات

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دعا رئيس حركة "الأمة" الشيخ عبد الله جبري، بعد زيارته نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في النقابة، مهنئا اياه

وأعضاء مجلس النقابة على انتخابهم، "الى التصدي للملاحقات التي يتعرض لها الصحافيون من خارج قانون المطبوعات"مشيرا الى "أن هذا القانون هو وحده مرجعية مقاضاة الصحافيين والاعلاميين في مخالفات النشر".

وأكّدالنقيب القصيفي بدوره "ثوابت نقابة المحررين في الدفاع عن حرية الصحافة والاعلام ومرجعية قانون المطبوعات"، متمنيا على "جبري إعادة إصدار جريدة الثبات التي يملك امتيازها ورقيا بعد احتجابها منذ أشهر عدة"، متمنيا "زوال الاسباب التي أدت الى ايقاف صدورها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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