جبري دعا الى التصدي لملاحقة الصحافيين من خارج قانون المطبوعات

دعا رئيس حركة "الأمة" الشيخ عبد الله جبري، بعد زيارته نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في النقابة، مهنئا اياه

وأعضاء مجلس النقابة على انتخابهم، "الى التصدي للملاحقات التي يتعرض لها الصحافيون من خارج قانون المطبوعات"مشيرا الى "أن هذا القانون هو وحده مرجعية مقاضاة الصحافيين والاعلاميين في مخالفات النشر".

وأكّدالنقيب القصيفي بدوره "ثوابت نقابة المحررين في الدفاع عن حرية الصحافة والاعلام ومرجعية قانون المطبوعات"، متمنيا على "جبري إعادة إصدار جريدة الثبات التي يملك امتيازها ورقيا بعد احتجابها منذ أشهر عدة"، متمنيا "زوال الاسباب التي أدت الى ايقاف صدورها".