مقترح طالبة.. الوادي الجديد تنفذ مشروع "الجوارب المدرسية" بالمدرسة الفنية بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع إنتاج الجوارب بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات، والذي يعد أحد الأفكار التي طرحتها إحدى الطالبات ضمن مبادرة "ماذا تفعل لو كنت محافظ" وتبنتها المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.

أكدت حنان، تنفيذ طالبات المدرسة لافتةَ إلى ضرورة المتابعة والتنوع في الإنتاج وعرضه للسوق الخارجي، كما تفقدت إنتاج المدرسة من التصميمات وأعمال الزخرفة والخياطة للجهات الحكومية المختلفة.

وعلى هامش الجولة ألقت نائب محافظ الوادي الجديد، كلمة بالندوة التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالمدرسة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وخطة المجلس للتوعية حملة "100 مليون صحة" بين طلاب المدارس، حيث أشارت مجدي إلي ضرورة الوعي بخطط وأهداف التنمية المستدامة باعتبارهم العنصر الفعال في إنجاح هذه الأهداف، وثقل مهاراتهم وقدراتهم بالحرص علي المشاركة في كافة الأنشطة المجتمعية والتعليمية المختلفة، والوعي بالمشكلات التي يواجهها المجتمع من خلال تقديم مقترحات وأفكار لحلها وفقا للإمكانيات المتاحة.