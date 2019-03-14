مليار و294 مليون جنيه قروض لتوفير 41 ألف و959 فرصة عمل للشباب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات البرنامج، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، موضحًا أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغ مليار و294 مليون و199 ألف و871 جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك لتمويل 10070 مشروعًا متنوعًا، ساهمت في توفير 41 ألف و959 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وجاء مركز ومدينة الزقازيق في المركز الأول، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 220 مليونا و306 آلاف و400 جنيه، يليه مركز الحسينية بإجمالي قروض 167 مليونا و329 ألفا و250 جنيها، ومركز بلبيس بإجمالي قروض 154 مليونا و329 ألفا و755 جنيها.