حركة محليات محدودة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين: قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الخميس، تكليف الدكتور محمود عيسى نائب رئيس مدينة كفر الزيات، بالعمل نائبا لرئيس حي ثان طنطا. كما تضمن قرار المحافظ تصعيد المحاسب لبيب جنيدي سكرتير عام مجلس مدينة كفر الزيات، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وعلاء بهنسي مدير مكتب رئيس مدينة كفر الزيات، للعمل سكرتيرا عاما لمجلس مدينة كفر الزيات.

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