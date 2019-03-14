السجن 3 سنوات لعاطل زور رخصة سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، عاطلًا بالسجن لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 8224 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، بالاشتراك مع أحد أصدقائه في تزوير رخصة خاصة بسيارة ملاكي تابعة لإدارة مرور الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "مصطفى.م.ج" عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخر في تزوير رخصة السيارة رقم 6552 "ملاكي شرقية"، التابعة لوحدة مرور الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.