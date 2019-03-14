الجزائر / أحمد قايد صالح يؤكد أن الجيش سيحافظ على الأمن مهما كانت الظروف

وكالات - قال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع لتلفزيون "النهار" اليوم، الأربعاء 13 مارس 2019، إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد "مهما كانت الظروف والأحوال".
وتخلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة عن سعيه لولاية خامسة، لكنه لم يتنح.
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