النيجر / مقتل 33 "إرهابيًّا" من بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد

وكالات- قتل جيش النيجر "33 ارهابيا" هم عناصر في جماعة بوكو حرام الجهادية النيجرية خلال "عملية تمشيط واسعة" في منطقة بحيرة تشاد جنوب شرق البلاد، كما ذكرت وزارة الدفاع في بيان على شبكة التلفزيون.

وأوضح البيان الذي تُلي في تلفزيون الدولة ان "التحركات الهجومية التي جرت هذا الثلاثاء في 12 مارس 2019، قد أتاحت إلحاق خسائر فادحة بالعدو. والحصيلة هي الآتية: لدى الاصدقاء لم تُسجل خسائر لا في الأرواح البشرية ولا في المعدات، ولدى العدو قُتل 33 ارهابيا".

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وأضاف البيان أن "آلية مدرعة" للمتمردين النيجيريين قد "دُمرت"، موضحا ان آليتين ودراجتين ومدفع هاون 120 ملم، وعشر رشاشات إيه-كاي 47، وقذيفتي 60 ملم و3736 رصاصة من كل الأعيرة، قد استُعيدت من "الإرهابيين".

وجاء في البيان أن هذا الهجوم بدأ "منذ السبت في 9 مارس 2019"، أي غداة هجوم عنيف لبوكو حرام قتل خلاله سبعة من عناصر الدرك قرب منطقة ديفا النيجرية، المجاورة لمعقل بوكو حرام شمال شرق نيجيريا.