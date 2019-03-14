قال رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأول له اليوم الخميس، أن حكومته ستتولى المسئولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.
وقال بدوي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضعلإشراف لجنة مستقلة.
وقال رئيس الوزراء الجزائري الجديد، إن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار.
وتابع بأن الإعلام في البلاد سيلعب دورًا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية، لافتا إلى أن بوتفليقة قرر عدم حل البرلمان لضمان استمرارية
وتسلم رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، أمس الأول الثلاثاء، رسميًّا مهام منصبه خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى.
وأعرب بدوي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن امتنانه وتقديره لرئيس الجمهورية على ثقته الكبيرة فيه، لافتا إلى أن الجزائر تعيش مرحلة خاصة من تاريخها، وأن الجزائريين ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها.
وأضاف: "تعهدت بالأمس خلال لقائي مع رئيس الجمهورية على العمل بجد وبإخلاص من أجل مرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائري: الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.