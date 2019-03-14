روسيا تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس" في أجوائها

أعلن مدير الهيئة الطيران المدني الروسي، ألكسندر نيرادكو، عن حظر تحليق طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال نيرادكو للصحفيين: "هيئة الطيران المدني أرسلت عبر وسائل اتصالات الطيران مذكرة بلاغ عن حظر تحليق هذه الأنواع

من الطائرات في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر".

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، "طراز 737 ماكس" منذ حادثة تحطم الطائرة الأثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصًا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الأندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.