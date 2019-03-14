مستشار الأمن القومي الأفغاني: لم نعد نشكل تهديدًا على العالم

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب إن أفغانستان لم تعد تشكل تهديدًا أمنيًا على العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف محب - خلال كلمته بمركز أبحاث هدسون في واشنطن: "لن نسمح لأحد أن يحول تضحياتنا ومعاناتنا إلى مشروع تجاري خاص من أجل الربح"، مشيرًا إلى أن الشعبين الأفغاني والأمريكي
ولفت إلى أن الحكومة الأفغانية ستطلب من الولايات المتحدة أن تقدم توضيحًا بشأن استراتيجيها طويلة الأجل ومصالحها في البلاد، مؤكدًا أن بلاده
وأوضح محب أن موقع أفغانستان الاستراتيجي الذي يعد جسرًا يربط بين وسط وجنوب آسيا ويقع في قلب المنطقة التي تنبثق منها تهديدات عديدة على العالم من جانب الجماعات الإرهابية، ولكنه أوضح أنها أيضًا غنية بالفرص الاقتصادية.
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