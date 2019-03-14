موسكو ودمشق تأملان في توزيع غير مسيس للأموال المخصصة لمساعدة سوريا

أعربت موسكو ودمشق، عن أملهما في توزيع غير مسيس للأموال المخصصة لمساعدة سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان مشترك لمقري التنسيق الروسي والسوري، اليوم الخميس، أن موسكو ودمشق تعولان على توزيع غير مسيس للأموال المخصصة لمساعدة سوريا، للاستفادة منها في
وأكد البيان ضرورة تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لاستعادة الحياة السلمية في المناطق التي تبقى تحت سيطرة السلطات السورية، بما في ذلك لضمان توفير حياة كريمة في
وأشار إلى أن السلطات السورية تحتاج إلى مساعدة مالية دولية، وهي مستعدة لضمان الشفافية عند توزيعها وفقا لهدف تخصيصها.
يُذكر أن المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ، يواصل أعماله في بروكسل من أجل جمع الأموال بهدف تقديم مساعدة لسوريا في غياب تمثيل للسلطات السورية.
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