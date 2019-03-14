مندوبة بريطانيا: الوضع في الحديدة اليمنية يشهد تراجعًا

أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس تراجع الوضع الأمني في محافظة الحديدة الواقعة في غرب اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وشددت بيرس على ضرورة إيجاد مخرج لتطبيق اتفاق ستوكهولم بمحافظة الحديدة، مشيرة

إلى أن أعضاء مجلس الأمن استمعوا خلال جلسة مغلقة إلى إحاطة المبعوث الخاص؛ إضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم قبول التعنت من قبل الأطراف، وإيجاد مخرج لتنفيذ هذا الاتفاق.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يرفض فيه مليشيات الحوثي الانسحاب من موانيء ومدينة الحديدة؛ تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد حذرت في وقت سابق من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات في تطبيقه، وخرق وقف إطلاق النار.



ومنذ عام 2014، تخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين الذين شنت القوات الحكومية هجوما عليهم في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة.

