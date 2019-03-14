بدء محادثات هندية ـ باكستانية بشأن ممر كارتاربور الحدودي

ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن باكستان والهند بدأتا اليوم الخميس محادثات وضع اللمسات الأخيرة حول ممر كارتاربور الحدودي الذي يربط بين البلدين ويعد مبادرة تسهم في تحقيق السلام بين الجارتين النوويتين.

وقالت مصادر دبلوماسية - بحسب الصحيفة - إن فرقًا تقنية وقانونية من البلدين تجري مناقشات بشأن من مشروع ممر كارتاربور،

والذي يهدف للسماح لأفراد السيخ من الهند بزيارة معبد كارتاربور صاح بإقليم البنجاب في شرق باكستان.ولفتت الصحيفة إلى أن وفدًا باكستانيًا يتألف من 18 فردًا، بقيادة محمد فيصل رئيس اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، غادر إلى الهند اليوم لإجراء المحادثاتمن جهته، قال فيصل قبل مغادرة باكستان إن تلك المحادثات تعد خطوة أولى جديدة إزاء إحلال سلام مستدام في جنوب آسيا، مضيفًا أن ممر كارتاربور هو رسالة باكستان للسلام، معربًا عن أمله في أن تتصرف الهند على نحو إيجابي.يذكر أن هذا هو أول تواصل دبلوماسي بين الدولتين منذ وقوع تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها الشهر الماضي، والذي أدى لتصاعد حدة التوتر بين الدولتين.