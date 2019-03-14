سوريا: عودة الرحلات بين أبوظبي واللاذقية... وقريبًا 3 محطات عربية أخرى

أعلنت وزارة النقل السورية موعد عودة الرحلات بين العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة اللاذقية والعكس، من يوم 26 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

جاء في بيان الوزارة: "الرحلات ستكون كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سوريا وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات،

ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية".وأضاف الوزارة: "هذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت السورية للطيران بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة".

وأشارت الوزارة إلى أن "مطار الباسل في اللاذقية، يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سوريا

نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص".

وأكملت الوزارة: "إعادة تشغيل خط أبو ظبي، سيؤمن إيرادات إضافية لمؤسسة الطيران العربية السورية، وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم".

وأتمت وزارة النقل: "الشركة السورية للطيران، تعمل على تشغيل ثلاث محطات أخرى من اللاذقية إلى القاهرة والدوحة والكويت وبالعكس، كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف".