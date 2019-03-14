الكرملين: البنتاجون يجري تجارب محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ

اتهم المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإجراء تجارب كانت محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أن هذا هو استمرار منطقي لمسار

واشنطن في إلغاء هذه المعاهدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، " إن الولايات المتحدة بالذات وليس روسيا،

هي من انتهكت أحكام المعاهدة المتعلقة بالصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى"، موضحة أن واشنطن هي من أدرجت سابقًا في مشروع الموازنة بندًا حول التدابير الخاصة بهذه الصواريخ.. مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا البند دون اختبارات لهذه الصواريخ غالبًا ما يكون مستحيلًا.