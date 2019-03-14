الكرملين: البنتاجون يجري تجارب محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ

اتهم المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإجراء تجارب كانت محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أن هذا هو استمرار منطقي لمسارواشنطن في إلغاء هذه المعاهدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، " إن الولايات المتحدة بالذات وليس روسيا،
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