رئيس المجلس الأوروبي يؤيد تأجيل "بريكست"بشروط

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس إن العواصم الأوروبية يمكن أن توافق على إرجاء بريكست لفترة طويلة، وذلك في مسعى أخير لإقناع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتغيير خطوطها الحمراء التفاوضية.

وخلال مشاورات قبيل قمة الأسبوع المقبل قال توسك "سنناشد الدول الـ17 في الاتحاد الأوروبي أن تكون منفتحة على تمديد لمدة طويلة في حال وجدت المملكة المتحدة من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من توفير إجماع حولها".

وبصفته رئيس المجلس الأوروبي يستضيف توسك في بروكسل في 21 مارس القمة التي قد يُطلب منها اتخاذ قرار بشأن إرجاء موعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس.

وجاءت تصريحاته في تغريدات تزامناً مع استعداد النواب في مجلس العموم البريطاني لتصويت جديد بشأن بريكست، وهذه المرة حول الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء تنفيذ إجراءات المادة 50.

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وكانت حكومة ماي قد أعلنت بأنها تعتزم طلب إرجاء الانسحاب حتى 30 يونيو في حال تصويت برلمانها بالموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب والذي رُفض في تصويتين سابقين بغالبية كبيرة.

ويمكن أن يشجع موقف توسك المؤيد لإرجاء لمدة أطول، النواب المؤيدين للانسحاب القلقين من احتمال "تقييد" لندن في الاتحاد، للنظر مجددا في الاتفاق الذي تقترحه ماي وتصر بأنه أفضل الصيغ المطروحة للمغادرة.

غير أن إصرار توسك على "إعادة التفكير" يعكس موقفاً قديماً لبروكسل بأن بريكست أكثر ليونة قد يكون ممكناً في حال تخلت ماي عن خطوط حمراء وخصوصاً معارضتها للانضمام إلى اتحاد جمركي مع أوروبا.