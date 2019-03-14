تحطم طائرة عسكرية غربي الجزائر

أفادت تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت، اليوم الخميس، بالمدرسة العليا للطيران "طفراوي" بولاية وهران غربي الجزائر.

ونقل موقع صحيفة "النهار" الإخباري الالكتروني عن مصادر رسمية قولها إن قائد الطائرة، وهو متدرب ، لقي حتفه في الحادث، لافتاً إلى أن الطائرة كانت تجري تمارين ليلية بالمدرسة العليا للطيران "طفراوي".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن وزارة الدفاع بخصوص هذه الحادثة.

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