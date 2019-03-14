المغرب يفكك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية تتألف من ستة أفراد موالية لتنظيم داعش .

وقالت الداخلية، في بلاغ اليوم، إنه بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب جرى تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من ستة عناصر إرهابية.

وحسب وزارة الداخلية، من بين الخلية معتقل سابق كان على صلة بعناصر تنشط بفرع تنظيم "داعش" في ليبيا .

وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة كشفت انخراط المشتبه بهم، الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.

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