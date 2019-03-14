ماليزيا تغلق أكثر من 100 مدرسة بسبب حوادث التسمم

أصدرت السلطات الماليزية أوامرها بإغلاق 111 مدرسة، عقب أن أصيب المئات من الأشخاص بالإعياء بسبب استنشاق غاز الميثان، عقب التخلص من كيماويات بصورة غير قانونية في نهر منذ أسبوع.

كان وزير التعليم مازلي مالك قد أصدر أوامره أمس، بإغلاق مدارس على نطاق ثلاث كيلومترات من نهر كيم كيم في مدينة جوهور باهرو، على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو.

وقال مالك في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن الوضع" يزداد صعوبة" وأصدر أوامره للطلاب والعاملين بالابتعاد عن المدارس "لحين تحسن الوضع".

وأفادت صحيفة ستريتس تايمز أنه يعتقد أن سبب التسمم هو الأبخرة السامة الناجمة عن التخلص من كيماويات بصورة غير قانونية في النهر.

وقد تضرر نحو 506 أشخاص من الأبخرة السامة حتى اليوم، وجرى نقل تسعة أشخاص لوحدة العناية المركزة.

ويذكر أنه تم إصدار الأوامر بإغلاق مدرستين في 7 مارس الجاري، بعدما أصيب الطلاب والعاملون بصعوبة في التنفس وإغماء عقب استنشاق الأبخرة.

ووقعت موجة ثانية من التسمم بغاز الميثان بعد ساعات من إعادة فتح المدرستين الإثنين الماضي، ووقعت أحدث واقعة تسمم يوم الثلاثاء، عندما تم نقل 260 شخصاً للمستشفى لإصابتهم بصعوبة في التنفس.