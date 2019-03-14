العراق: مقتل 3 من أبناء الحشد العشائري في هجوم لـ"داعش" جنوب الموصل

أفاد مسؤول في قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة من أبناء الحشد العشائري في هجوم شنه عناصر من داعش على إحدى قرى جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال المقدم ليث عزيز إن "ثلاثة من عناصر الحشد العشائري قتلوا اليوم خلال أداء واجبهم في قرية مهانا داخل ناحية القيارة بعد أن تعرض لهم مسلحون مجهولون يستقلون عجلة وفتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة عليهم، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إحراق عجلة قائد في الحشد العشائري المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي مدينة الموصل.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين.

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