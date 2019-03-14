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إيران تحذر إسرائيل من عرقلة صادرات نفطها

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 12:57 مساءً - مشاركة

حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تل أبيب من رد حازم على أي تحرك للبحرية الإسرائيلية ضد صادرات النفط الإيرانية ، معتبرا ذلك نوعا من القرصنة..

تصريحات حاتمي تأتي بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن القوات البحرية لبلاده قد تتحرك ضد ما سماه تهريب النفط الإيراني..

المصدر RTONLINE
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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