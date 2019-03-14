إيران تحذر إسرائيل من عرقلة صادرات نفطها

حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تل أبيب من رد حازم على أي تحرك للبحرية الإسرائيلية ضد صادرات النفط الإيرانية ، معتبرا ذلك نوعا من القرصنة..

تصريحات حاتمي تأتي بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن القوات البحرية لبلاده قد تتحرك ضد ما سماه تهريب النفط الإيراني..