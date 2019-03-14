مساع أمريكية لخفض صادرات إيران النفطية إلى دون المليون

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20% إلى دون مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو المقبل.
وقالت المصادر، إن واشنطن من المرجح أن تجدد الإعفاءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني، بما فيها الصين والهند، مقابل تعهدات بخفض وارداتها إلى أقل من مليون برميل يوميا.
وأضافت: “الهدف الآن هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا”، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس ترامب يساورها القلق حيال أن يؤدي السعي لوقف صادرات النفط الإيراني تماما إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية على الأجل القصير.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الست، وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف.
وسعيا لمنح المستوردين الوقت الكافي للعثور على البدائل وتفادي قفز الأسعار، أعفت الولايات المتحدة مستوردي النفط الإيراني الرئيسيين من العقوبات شرط شراء كميات أقل في المستقبل، مع تجديد الإعفاءات كل ستة شهور.
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