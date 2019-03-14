مقتل خمسة أشخاص في انفجار خط أنابيب للغاز جنوب إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 12:57 مساءً - مشاركة أفاد مراسلنا بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تسرب للغاز تسبب بانفجار خط أنابيب في مدينة الأهواز جنوب إيران. وأضاف مراسلنا أن الانفجار تسبب باندلاع حريق في حافلة، فضلا عن اشتعال 3 سيارات. وقال رئيس مركز الطوارئ في إقليم خوزستان: إن الانفجار تسبب بوقوع 5 قتلى وإصابة 6 جرحى على طريق الأهواز- ميناء ماهشهر. وقال مدير الإطفاء في مدينة الأهواز: إن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز. المصدر RTONLINE

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