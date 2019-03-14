بعد رفض ألمانيا..الصندوق الأسود لـ”الإثيوبية” إلى فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 12:57 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الخميس أن وفدا إثيوبيا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس للفحص بعدما رفضت ألمانيا تحليله.

وكان متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات قال أمس الأربعاء، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية المنكوبة.التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد الماضي.

وقال المتحدث جيرموت فريتاج “هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك”.

كان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني وهو هيئة فرنسية، بعد أن عبرت ألمانيا عن عدم رغبتها في تحليل محتويات الصندوقين الأسودين، إنه لم يتم التواصل معها بعد بشأن المساعدة في التحقيق.

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وتحطمت الطائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 8” بعد فترة وجيزة من إقلاعها يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين.

الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر لطائرة من نفس الطراز. وتسببت هذه الكارثة في موجة من عمليات إيقاف عمل طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” حول العالم.

المصدر: برلين – رويترز