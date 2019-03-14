كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك ينفى القرصنة بعد أسوأ انقطاع فى تاريخه استمر 14 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت شركة فيسبوك، أنه تم اختراق موقعها للتواصل الاجتماعى، على الرغم من أسوأ الانقطاع في تاريخ الشركة عبر أنحاء العالم، والذي تسبب فى إغلاق الخدمة لمستخدمي تطبيقات مازنجر وواتس آب، لأكثر من 14 ساعة.

وألقت الشركة باللوم على "التحميل الزائد لقاعدة البيانات" على شبكتها من الخوادم بسبب تعطلها، بدلاً من الهجوم الخارجي.

ومع ذلك، تتزايد التكهنات بأن انقطاع الخدمة كان نتيجة لهجوم رفض الخدمة الموزع "دوس"، على الرغم من أن الشركة تقول إن هذا ليس هو الحال.

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وعاد موقع فيسبوك، إلى العمل اليوم بعد انقطاع دام لمدة 14 ساعة لبعض المستخدمين، حيث اعترف المطلعون بأنهم "يتسابقون من أجل إنتاج آلات جديدة مع هبوط الآخرين".

وتضرر مستخدمو الوسائط الاجتماعية في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية واليابان من المشاكل التي أثرت أيضًا على تطبيقي انستاجرام ومانجر.

وكانت آخر مرة تم فيها تعطيل فيسبوك إلى حد مماثل في عام 2008، عندما كان في الموقع 150 مليون مستخدم- مقارنة بحوالي 2.3 مليار مستخدم شهري حالياً.