كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: نورد ستريم 2 تدرس لامتلاك 31 ميلا في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الخميس، أن شركة نورد ستريم 2 أيه جي تدرس إنشاء شركة منفصلة من أجل امتلاك وإدارة ما يقرب من 50 كيلومترًا (31 ميلاً) من خط الأنابيب الذي سيكون على الأراضي الألمانية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن القسم الجديد من خط الأنابيب سيخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي، بينما ستبقى بقية محطة نورد ستريم 2 نحو 1200 كيلومتر - خارج نطاق سلطة الاتحاد.

ولاحظت الصحيفة، أن إنشاء شركة منفصلة لإدارة الجزء الألماني من خط الأنابيب لم يناقش بعد مع الهيئات التنظيمية الألمانية.

ووفقًا لـ "فاينانشيال تايمز"، فإن الهيكل المؤسسي المقترح الذي تم النظر فيه لنورد ستريم 2 سيقوض قرار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بجعل المشروع بأكمله خاضعًا لقواعد الطاقة في الاتحاد الأوروبي.