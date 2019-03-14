كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم أمريكا بإخفاء أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزعم روسيا، أن الولايات المتحدة تخفي أسلحة نووية وسط مخاوف من قيام البلاد ببناء ترسانة سرية.

وتقول وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تخادع وتتلاعب من أجل زيادة أعداد أسلحتها، ووصفت ذلك بأنه مشكلة خطيرة يجب تسويتها قبل إجراء أي مناقشات حول تمديد المعاهدة، حيث لا يُسمح للولايات المتحدة إلا بتخزين كميات محدودة من الأسلحة بسبب معاهدة موقعة بين البلدين في عام 2009.

وتهدف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "ستارت" إلى تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة لدى كلا البلدين.

ووفقا لمجلة نيوزويك، قالت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أندريا تومبسون، إن الرئيس دونالد ترامب كان "غير مهتم" بتمديد المعاهدة، التي أعيد تقييمها في عام 2010.

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وأثناء حديثهت في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية لعام 2019، أضافت "أمامنا عامين لاتخاذ القرار بشأن التمديد".

وأدت تعليقاتها إلى أن تتهم وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتجاهل "نيو ستارت" و "تذكير الزملاء الأمريكيين بأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة ليس مجرد إجراء شكلي سيستغرق عدة أسابيع أو حتى أيام".

وفي السابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن أي فشل في المعاهدة قد يشهد بدء سباق تسلح.