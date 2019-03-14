كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحظر طيران طائرات "بوينج 737 ماكس" في أجوائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير الهيئة الطيران المدني الروسي، الكسندر نيرادكو، عن حظر تحليق طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في اجواء روسيا الاتحادية حتى اشعار آخر.

سبوتنيك. وقال نيرادكو للصحفيين "هيئة الطيران المدني ارسلت عبر وسائل اتصالات الطيران مذكرة بلاغ عن حظر تحليق هذه الانواع من الطائرات في أجواء روسيا الاتحادية حتى اشعار آخر".

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينج الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

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ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 أكتوبر الماضي.