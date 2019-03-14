كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا ترفض الإفراج عن المتهمة الثانية بقتل أخ كيم غير الشقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت ماليزيا إسقاط اتهامات منسوبة للفيتنامية دوان ثي هونغ، المتهمة الثانية بالتورط في مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.

وجاء الرفض الماليزي بعد أن طالبت فيتنام أمس على لسان وزير خارجيتها فام بنه مينه ماليزيا بإطلاق سراح دوان وإسقاط التهم المنسوبة إليها.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية، إن الوزير مينه تحدث بالهاتف مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، وطلب منه ضمان اتخاذ قرار عادل بحق المواطنة الفيتنامية دوان ثي هونغ وإطلاق سراحها.

Advertisements

وفي وقت سابق، أسقطت محكمة ماليزية تهما كانت موجهة للمواطنة الإندونيسية سيتي عايشة المتهمة الثانية بنفس القضية، وتم الإفراج عنها وغادرت إلى وطنها.

وتم اعتقال عايشة وهيونغ، بعد مهاجمتهما في 13 فبراير 2017 رجلا آسيوي الملامح في مطار كوالالمبور، ورشتا على وجهه سائلا تبيّن لاحقا أنه يحتوي على غاز VX المشل للأعصاب.

وتوفي الرجل الذي تبيّن أنه كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وكان يحمل جواز سفر باسم مستعار.