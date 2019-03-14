كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تجهض مساعى الهند إدراج زعيم "جيش محمد" على القائمة السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت الصين لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى، اليوم من إدراج زعيم جماعة "جيش محمد" الكاشميرية، التى تتخذ من باكستان مقرًا لها على القائمة السوداء، قائلة إنها هاجمت قافلة شبه عسكرية هندية فى كشمير المتنازع عليها.

وقالت الهند، إنها تشعر بخيبة أمل، والذي أثار دعوات لمقاطعة المنتجات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي المحلية، بينما قالت الولايات المتحدة إن الخطور تتعارض مع هدف تشاركه مع الصين في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وكان هجوم 14 فبراير الذي أسفر عن مقتل 40 شرطيا على الأقل هو الأكثر دموية في تمرد كشمير المستمر منذ 30 عاما، مما زاد التوتر بين الجيران المسلحين نوويا، والذي قال إنهم أسقطوا طائرات مقاتلة بعضهم البعض في أواخر الشهر الماضي.

ووفقاً لوكالة رويترز، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إخضاع مؤسس الحركة الإسلامية مسعود أزهر لحظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، وتعمل اللجنة المكونة من 15 عضوا بالإجماع.

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وطلبت الصين تعليق القرار،وفقًا لمذكرة من بعثة الأمم المتحدة إلى اللجنة، ولم تقدم أي سبب للتعليق، مما يضع الطلب في طي النسيان.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت السفارة الأمريكية في نيودلهي، إنها لم تعلق على تفاصيل لأن المداولات كانت سرية، لكنها أضافت :"سنواصل العمل مع لجنة العقوبات لضمان تحديث قائمة التسميات ودقتها."

وكانت الصين قد منعت لجنة العقوبات من معاقبة الأزهر في عامي 2016 و 2017.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن لديه إجراءات محددة لتسمية شخص أو منظمة على قائمة الإرهاب.

وقال لو للصحفيين :"أجرت الصين" تقييما شاملاً.. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت".