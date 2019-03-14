كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء الجزائر:تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لرغبة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الجزائري، نور الدين بدوى، إن بلاده تمر بفترة حساسة.

وأعلن بدوي بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، وقال "نجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة".

وأكد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب في الحكومة الجديدة.

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وقال بدوي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.

وقال رئيس الوزراء الجزائري الجديد، إن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار.

وقال رئيس وزراء الجزائر إن الإعلام في البلاد سيلعب دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية.